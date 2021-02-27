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Хуснуллин: опыт Сахалина в подготовке госзаказчиков в строительстве нужно расширять

В 2020 году в регионе открылась школа заказчиков объектов капитального строительства. В учебную программу входят темы управления проектами в строительстве, технологий бережливого производства и другие

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Опыт Сахалинской области по созданию своей школы подготовки госзаказчиков в строительстве следует распространить на всю страну, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня провел совещание с руководителем Сахалина [Валерием Лимаренко]. Регион одним из первых закончил действующую программу расселения аварийного жилья, сегодня обсудили механизмы дальнейшей работы Сахалина в этом направлении. Также отмечу, что в регионе создали свою школу, на базе которой ведется подготовка госзаказчиков. Этот опыт нужно расширять на всю страну", - написал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, высокопрофессиональные госзаказчики являются залогом качественного строительства и экономии бюджетных средств.

В декабре прошлого года на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ) начала работу первая в стране школа заказчиков объектов капитального строительства. Учебная программа длится 72 часа и охватывает темы управления проектами в строительстве, технологий бережливого производства, изменений в строительном законодательстве и другие. Программа разработана Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике совместно с СахГУ при содействии ассоциации "Сахалинстрой".

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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