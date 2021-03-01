В РФ запустили онлайн-сервис для приема заявок на выездное обслуживание Кадастровой палаты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила сервис по приему заявок в режиме онлайн на выездную регистрацию прав собственности или постановку на кадастровый учет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кадастровой палаты.

"Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны", - отмечается в сообщении.

По словам начальника управления координации деятельности и развития Кадастровой палаты Елены Шмелевой, сервис ускорит оказание услуг россиянам по выездному обслуживанию. Граждане могут подать заявку онлайн, выбрать дату и время получения услуги и оплатить ее на сайте с помощью банковской карты. Владельцы личного кабинета в сервисе смогут получать уведомления о приеме заявки и обратную связь со специалистами Кадастровой палаты. Авторизация в сервисе доступна через портал Госуслуг, откуда данные о заявителе заполнятся автоматически. Через онлайн-сервис можно подать заявки на выездное обслуживание по кадастровому учету, регистрации прав собственности, доставку документов по запросам сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также на прием заявлений об исправлении ошибок в записях ЕГРН.

Шмелева добавила, что ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп смогут бесплатно получить услуги по выездному обслуживанию.

Кроме онлайн-сервиса, подать заявку на выездное обсуждение Кадастровой палаты можно по телефону, электронной почте или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты.