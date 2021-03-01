В Уфе после протеста местных жителей остановили строительство высотного дома

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал остановить строительство еще одного высотного дома - на улице Армавирской в Уфе - из-за недовольства жителей и нарушений в разрешительной документации. Об этом сообщил он на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Останавливайте стройку, не будет там 27 этажей. Как по закону положено, пусть столько и будет", - сообщил Хабиров.

По его сведениям, компания получила разрешение в мэрии Уфы на возведение 27-этажного дома площадью порядка 20 тыс. кв. м, хотя по закону может построить там здание высотой до шести этажей. Два чиновника городской администрации, выдавшие это разрешение, находятся под следствием, отметил Хабиров.

По данным на сайте мэрии Уфы, разрешение на строительство объекта выдано 22 января 2021 года ООО СЗ "СТ Девелопмент". Начало работ вызвало протесты жителей соседних домов.

В октябре 2020 года третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело на начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы и его заместителя за покушение на взятку. По версии следствия, обвиняемые требовали 10 млн рублей с представителя строительной организации за разрешение на строительство гостиницы и общее покровительство.

В сентябре 2020 года Хабиров остановил строительство 34-этажного дома по улице Руставели в Уфе, работы по возведению которого привели к появлению трещин в соседних домах. По данным администрации главы республики, застройщик также допустил нарушения градостроительного и земельного законодательства: не учтены придомовые территории соседних домов, расчетные показатели минимального уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.