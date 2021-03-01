Более 650 жильцов двух подлежащих реновации домов в Щукино в Москве начнут переезд в мае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Свыше 650 человек, проживающих в двух подлежащих реновации домах в районе Щукино в Москве, в мае начнут переезд. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, пообщавшийся с жильцами этих домов.

В справке пресс-службы мэра говорится, что жильцы дома №6 по Новощукинской улице и дома №61, корпус 2 по Авиационной улице переедут в новый дом 8, корпус 1 на Новощукинской улице. В общей сложности 651 человек переедет в новые квартиры.

"Завершаем финальный этап строительных работ, - сообщил Собянин. - В апреле будем сдавать дом и в мае начнем переселение, так что осталось совсем немного".

Построенный по программе реновации дом включает 306 квартир, общая площадь составляет 17,5 тыс. кв. м.

Мэр также заявил об улучшении качества домов, сдаваемых по программе реновации. "У жителей практически отсутствуют претензии при приемке квартир по программе реновации", - добавил мэр. По его словам, если возникают вопросы, на первых этажах есть специальные центры по переселению, где можно сообщить о претензиях, а также разобраться с вопросами по оформлению собственности.

Столичная программа реновации, принятая в 2017 году, предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья (чаще всего пятиэтажных "хрущевок") в построенные за счет города новые квартиры. В Москве по этой программе уже сданы 98 домов площадью 1,2 млн кв. м, 77 из них переданы под заселение.