Госдума рассмотрит весной законопроект о перечислении субсидий за ЖКХ напрямую поставщикам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит законопроект о перечислении субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) напрямую поставщикам коммунальных ресурсов весной 2021 года, инициатива направлена на то, чтобы исключить нецелевое расходование выплат гражданами. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

В настоящий момент семья может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если она тратит на них более 22% своего суммарного дохода. Такие выплаты органы соцзащиты начисляют на счета получателей. Размер субсидий в среднем составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, если уровень дохода семьи сопоставим с прожиточным минимумом.

"Законопроект, которым предлагается решением субъекта РФ напрямую платить эти субсидии ресурсоснабжающим компаниям и организациям по вывозу твердых коммунальных отходов, месяц в рассылке. Думаю, мы будем рассматривать его в весеннюю сессию", - сказал Качкаев. Как ранее сообщал ТАСС, соответствующий законопроект 16 декабря 2020 года внесла в Госдуму группа депутатов от фракции "Единая Россия".

По словам Качкаева, нередко получается так, что средства от субсидий, получаемых гражданами, используются не для оплаты жилищно-коммунальных услуг, тем самым не решается основная цель предоставления субсидии - помощь малоимущим гражданам. "Честно говоря, законопроект неоднозначно воспринимается, особенно либеральным нашим крылом. <…> Но тем не менее, мы же тем самым [нецелевым использованием] сегодня "сажаем" наши котельные, управляющие организации, когда люди тратят деньги не по назначению, которые им выделяются на жилищно-коммунальные услуги", - сказал депутат.

Законопроект стоит поддержать в той части, где полномочия по изменению системы начисления субсидий на ЖКХ передаются на уровень регионов, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Вместе с тем, по его словам, прежде чем такое решение в субъекте РФ будет принято, нужно спросить граждан, как им удобнее. "На мой взгляд, граждане должны видеть, что государство оказывает им адресную социальную помощь, и получив ее, осознанно оплачивать потребленные коммунальные ресурсы, возможно, не в тот же платежный период, если возникли непредвиденные расходы на другие цели. При этом некоторым не нравится быть передаточным звеном между бюджетом и коммунальщиками, это правда. Как и то, что не всегда граждане используют выделяемые средства по их компенсационному назначению, но происходит это не от хорошей жизни, и повышение уровня собираемости платежей у РСО (ресурсоснабжающие организации) должно происходить, прежде всего, за счет обеспеченных злостных неплательщиков, а не получателей субсидий", - сказал собеседник информагентства.