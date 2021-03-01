Общественный совет Минстроя обсудит передачу капремонта домов-памятников госбюджету

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России предложила проводить капительный ремонт многоквартирных домов, являющихся памятниками культуры, за счет федерального бюджета. Предложение будет обсуждаться на заседании на следующей неделе, сообщил ТАСС руководитель комиссии, президент Союза реставраторов Вячеслав Фатин.

"Так как затраты на капитальный ремонт таких объектов очень большие, региональные власти не могут сами субсидировать проведение этих работ. Поэтому мы предлагаем обратиться за помощью федерального бюджета, возможно, сформировать специальную программу", - сказал Фатин.

Для этого предлагается внести изменения в законодательство, так как на данный момент обязанность по капитальному ремонту памятников культуры лежит на регионах. При этом стоимость таких реставрационных работ в два-три, а иногда в четыре раза выше, чем капремонта обычного многоквартирного дома, уточнил собеседник агентства.

По его словам, предлагается, что региональный бюджет возьмет на себя вопросы проектирования и согласования капитального ремонта. "В дальнейшем после разработки проектной документации и определения стоимости капитального ремонта и реставрации регион смог бы обращаться бы за федеральной субсидией", - уточнил Фатин.

Он добавил, что речь идет обо всех объектах культуры - как федерального, так регионального и местного значений.

Для выработки конкретных предложений на следующей неделе комиссии Общественного совета по сохранению объектов культурного наследия и по жилищно-коммунальному хозяйству планируют провести совместное заседание. В результате предложения будут направлены в Министерство строительства и ЖКХ России. Такое поручение профильным комиссиям дал председатель Общественного совета при Минстрое, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.