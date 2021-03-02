Эксперты: российские банки за два месяца увеличили продажи ипотеки на 40%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские банки за январь - февраль 2021 года нарастили продажи ипотечных кредитов на 40%, их объем может превысить 600 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на данные ипотечного бизнеса банка.

"Российский рынок ипотеки по итогам первых двух месяцев текущего года увеличит продажи жилищных кредитов на 40%. Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, в свою очередь, связывает такой рост с тремя факторами. "Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит. Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе она уже достигла небывалых 7,23%. В-третьих, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться. Все это на данный момент способствует росту продаж", - сказал Дячкин, слова которого приводятся в сообщении.

ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки, выдав почти 76 млрд рублей. Порядка 30% в объеме выдачи занимает ипотека с господдержкой. Так, в феврале ВТБ выдал в рамках госсубсидирования на покупку квартир в новостройках более 6 тыс. кредитов на 21,6 млрд рублей, уточнили в банке. При этом регионами - лидерами по объему всей выданной ипотеки в ВТБ в феврале традиционно стали Москва и Московская область (26,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,2 млрд рублей), Новосибирская область (2,4 млрд рублей), Республика Татарстан (2,1 млрд рублей) и Свердловская область (1,7 млрд рублей).

Кроме того, треть от общего объема кредитования ВТБ заняло рефинансирование ипотеки других банков: по итогам февраля ставку снизили 7,6 тыс. человек почти на 16,7 млрд рублей.

Согласно данным отчета аналитического центра ДОМ.РФ, объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка.