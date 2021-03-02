Эксперт: в 2021 году темпы капремонта жилых домов в России восстановятся

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Около 57 тыс. многоквартирных домов планируется отремонтировать на территории РФ в 2021 году по региональным программам капремонта, в 2020 году работы завершены в 48 тыс. домах. Об этом ТАСС сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

"Согласно краткосрочным планам на 2021 год субъектами РФ запланирован капитальный ремонт порядка 57 тыс. домов. Уровень законтрактованных региональными операторами объемов работ по капремонту на начало 2021 года составил 44% от всего объема запланированных работ на текущий год, сумма контрактования превысила 100 млрд рублей", - сказала она.

Мамонова напомнила, что ситуация с пандемией повлияла на реализацию планов по капитальному ремонту в 2020 году, выполнение работ шло со сниженными темпами по отношению к 2019 году, тем не менее, результаты сохранились на уровне показателей прошлых лет. Она уточнила, что за 2020 год в России отремонтировано 48 тыс. многоквартирных домов, что на 8% меньше по сравнению с 2019 годом (52,6 тыс. домов). При этом контрактование работ в 2020 году снизилось незначительно - с 86,69% в 2019 г. до 78,08%. Основная доля не выполненных в 2020 году работ вызвана проблемой допуска в квартиры из-за режима самоизоляции, пояснили в ассоциации. Всего в 2020 году выполнены работы на сумму 181 млрд рублей, что составляет 94% от объемов прошлого года (192 млрд рублей).

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек.

Как платили за капремонт

Несмотря на пандемию, в 2020 году тенденция высокой собираемости взносов на капитальный ремонт сохранилась, сообщили в ассоциации. В целом по стране показатель составил 96,20% (в 2019 году - 95,52%). "Достигнутый высокий уровень не только сохраняется, но и увеличивается. Отдельно мы отмечаем регионы Северного Кавказа, которые в 2020 году увеличили собираемость взносов за капремонт. Так, в Республике Дагестан [в 2019 году было 62%, стало 71%], в Чеченской Республике [было 74%, стало 85%]", - сказала Мамонова.

Средний размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2020 году составил 8,26 рубля на кв. м, уточнили в ассоциации.

Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или региональному оператору капремонта по принципу "общего котла".