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Реновация

Одиннадцать домов программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Всего в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Одиннадцать новых домов, предназначенных для программы реновации, ввели в эксплуатацию в янвале-феврале 2021 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В этом году мы ввели 11 домов в эксплуатацию, они активно готовятся под заселение. Всего в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов, это 25 тыс. жилых квартир", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что с момента начала реализации программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 103 дома.

Столичная программа реновации, принятая в 2017 году, предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, которые построены за счет города.

Теги
РоссияРеновация
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