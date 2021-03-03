Одиннадцать домов программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Одиннадцать новых домов, предназначенных для программы реновации, ввели в эксплуатацию в янвале-феврале 2021 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В этом году мы ввели 11 домов в эксплуатацию, они активно готовятся под заселение. Всего в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов, это 25 тыс. жилых квартир", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что с момента начала реализации программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 103 дома.

Столичная программа реновации, принятая в 2017 году, предусматривает переселение более 1 млн человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, которые построены за счет города.