В Москве рассмотрят возможность строительства домов из модулей по программе реновации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Технологии модульного строительства могут применить в Москве при возведении домов по реновации, если данная технология пройдет все необходимые испытания. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Прежде чем запускать технологию [модульного строительства], мы попросили потенциального подрядчика, который нам предлагает эту технологию, построить на своей территории многоэтажный дом. Мы его посмотрим, промониторим, как это будет собираться на заводе и устанавливаться на стройплощадке. После этого, как мы этот эксперимент проведем, мы попробуем отпилотировать технологию на площадках по реновации. <...> Подрядчик уже в этом году начинает сборку такого дома, и в этом году он нам его покажет", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что на данный момент дома по реновации строятся "в монолите". По его словам, использование модульной технологии позволит значительно сократить сроки строительства жилья и снизить финансовые издержки. "Фактически модульный дом можно собрать на площадке за несколько месяцев. Это значительно быстрее используемых сейчас методов возведения жилья", - пояснил Загрутдинов.

Руководитель департамента подчеркнул, что применение модульной технологии не ограничит участников программы в выборе планировок квартир и не приведет к формированию районов однообразной застройки. "Современные модульные технологии позволяют создавать дома с разнообразной и удобной квартирографией, а также с яркими и индивидуальными фасадами", - добавил Загрутдинов.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил о том, что в ТиНАО началось строительство инновационного завода модулей для жилых домов. С производства на стройплощадку будут доставлять уже фактически готовые квартиры, при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. Модуль представляет собой блок до 100 кв. м.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.