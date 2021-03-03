Собянин: новый комплекс инфекционной больницы №1 в Москве планируют достроить раньше

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1 на Волоколамском шоссе планируют завершить раньше намеченного срока, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Огромная стройка разворачивается на месте старых корпусов главной инфекционной больницы города №1. <...> Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки, но и пытаемся их сократить, ни один день не прекращается строительство этого комплекса. Начат он был еще в 2019 году, до пандемии, когда мы утвердили эту концепцию, время и практика показали, что это было не напрасное решение", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ранее планировалось ввести в эксплуатацию данный корпус в 2023 году. По словам мэра, строительные работы ведутся весьма интенсивно, планируется сдать новый комплекс в эксплуатацию раньше положенных сроков.

"К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено, долго велись споры, как это делать - отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. В конце концов, концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, которые в целом образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней. Это будет крупнейший [медкомплекс] в России, в пять раз больше того, что был здесь раньше", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что, таким образом, инфекционная больница будет оснащена самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием, а также новый комплекс клиники будет абсолютно экологичным и безопасным для окружающих. По его словам, сама инфекционная больница параллельно работает в старых корпусах, с первого дня эпидемии продолжает борьбу с коронавирусом. Собянин также поблагодарил коллектив ИКБ №1 за героический труд, который медики совершают для спасения москвичей уже практически на протяжении года.

Новый корпус ИКБ №1

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство современного инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ИКБ № 1 было начато в апреле 2020 года - на месте снесенных устаревших корпусов больницы. Новый комплекс будет состоять из трех корпусов общей площадью 96,5 тыс. кв. м, объединенных подземным пространством и надземными переходами, что позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

"В клинике будет создано 546 одноместных мельцеровских боксов, использование которых является стандартом современных инфекционных клиник. Мельцеровские боксы обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, и тем самым обеспечивает защиту от внутрибольничного перекрестного распространения инфекций. В нынешних условиях пандемии моноинфекции COVID-19 использование мельцеровских боксов не требуется", - добавили в пресс-службе.

Так, для оснащения нового больничного комплекса будет закуплена новейшая медицинская техника, в т. ч. аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и др., что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.

Инфекционная клиническая больница на Волоколамском шоссе была открыта почти 60 лет назад - в начале 1960-х годов. Сегодня общая мощность больницы составляет 706 коек, включая 18 коек реанимации и интенсивной терапии. В ИКБ № 1 работают 792 сотрудника, в т. ч. 193 врача, 290 сотрудников среднего и 12 сотрудников младшего медперсонала, 297 сотрудников прочего персонала.

Как добавили в пресс-службе, в обычные "докоронавирусные" времена стационарное лечение в больнице ежегодно проходили порядка 30 тыс. человек, амбулаторно-поликлиническую помощь получали более 60 тыс. пациентов. В феврале 2020 года ИКБ № 1 первой в Москве приняла на лечение пациентов с COVID-19, для этого были перепрофилированы корпуса № 1 и 4, расположенные на исторической территории больницы.