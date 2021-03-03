В Петербурге отреставрируют дом, в котором жил Шостакович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Дом работников искусств на Петроградском острове в Петербурге, в котором в разное время жили композитор Дмитрий Шостакович и художник Кузьма Петров-Водкин, планируют отреставрировать за четыре месяца. Это следует из данных портала госзакупок.

"Дом работников искусств. Дата окончания работ - 119 дней с момента начала выполнения работ. Начальная (максимальная) цена договора - 9,4 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

Дом-памятник на Каменноостровском проспекте построили на средства жилищно-строительного кооператива товарищества работников искусств, после чего квартиры в здании распределили между ленинградскими деятелями культуры. Сложно декорированный фасад конструктивистского по форме дома в настоящий момент имеет множественные утраты, которые, в том числе, стали следствием предыдущих ремонтов объекта культурного наследия.

Подрядчику предстоит ликвидировать трещины в стенах дома работников искусств, восстановить утраченные элементы фасадов, обновить штукатурку здания и покрасить его в исторический цвет, а также реконструировать обветшавшие балконы, украшенные тематическим орнаментом. Кроме того, необходимо установить новые окна и двери и полностью заменить систему водосточных труб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта, а итоги аукциона подведут 12 апреля. Заказчиком работ выступает "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

В доме работников искусств, возведенном архитектором Демьяном Фомичевым, Дмитрий Шостакович написал свою четвертую симфонию, а Кузьма Петров-Водкин создал свои последние полотна. Также с 1934 по 1954 год в доме жил и работал художник Алексей Пахомов, автор цикла литографий "Ленинград в годы войны и блокады". В 2001 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил здание в список объектов культурного наследия.