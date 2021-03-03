Более 5,6 тыс. семей могут получить жилищные сертификаты в 2021 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минстрой России планирует обеспечить жилищными сертификатами более 5,6 тыс. семей из числа льготных категорий граждан в 2021 году, график распределения сертификатов внесен на утверждение в правительство РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Получить сертификаты могут чернобыльцы, военнослужащие, вынужденные переселенцы, а также граждане, переезжающие из закрытых территорий, районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2021 году сертификатами могут быть обеспечены более 5,6 тыс. семей данных категорий граждан", - говорится в сообщении.

В частности, в 2021 году жилищные сертификаты должны получить порядка 500 семей граждан, подлежащих увольнению из Вооруженных сил РФ, объем социальных выплат для них составит 1,398 млрд рублей. Помощь в решении жилищного вопроса получит 1 тыс. семей граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф (более 2,75 млрд рублей). Также жилищные сертификаты получат около 1,5 тыс. семей вынужденных переселенцев (4,26 млрд рублей). Кроме того, около 1,9 тыс. семей граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, смогут улучшить жилищные условия (4,5 млрд рублей).

Еще 700 семей поддержат государственными сертификатами на 1,8 млрд рублей. Из них сертификаты получат около 200 семей граждан, проживающих на территории закрытых административно-территориальных образований, и 500 семей переселенцев с территории комплекса Байконур.

Государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". За 24 года с начала реализации института государственных жилищных сертификатов их получило уже более 330 тыс. семей, перед которыми у государства имелись жилищные обязательства.