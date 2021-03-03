Цены на первичное и вторичное жилье в городах-миллионниках в феврале продолжили расти

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в российских городах-миллионниках за февраль выросла на 1,6% - до 87,6 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке поднялась на 0,5% - до 89,7 тыс. рублей за квадратный метр, сообщил в среду ТАСС руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Наибольший прирост цен на вторичном рынке за месяц отмечается в Воронеже (на 3,4%, до 64,7 тыс. рублей) и Казани (на 3,1%, до 97,1 тыс. рублей). В Москве динамика не столь заметная - 0,3% (255,4 тыс. рублей). В среднем за год квадратный метр вторичной квартиры, по данным ЦИАН, вырос на 15,3% по сравнению с февралем прошлого года (76 тыс. рублей). Годовой прирост средних цен выше 20% наблюдается в Омске (до 61,4 тыс. рублей в феврале), Санкт-Петербурге (154 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (86,7 тыс. рублей) и Воронеже (64,7 тыс. рублей).

"По нашим подсчетам, в 2021 году число продавцов, увеличивших стартовую цену предложения за время размещения объявления, впервые за последние три года оказалось больше тех, кто снизил стартовую стоимость, то есть предоставил дисконт. Это нетипичная ситуация: как правило, продавцы идут на снижение цен, а не повышают прайс. Рост стартовой стоимости отмечен в диапазоне до 50 тыс. рублей от общего прайса", - сказал Попов.

Если вторичный рынок крупнейших городов показывает рост цен в целом, то в сегменте новостроек в пяти городах-миллионниках произошло снижение стоимости: Нижний Новгород (на 2,8%, до 95,1 тыс. рублей), Омск (1,4%, до 43,1 тыс. рублей), Санкт-Петербург (0,8%, до 159 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (0,6%, до 70,5 тыс. рублей) и Пермь (0,4%, до 74,4 тыс. рублей). В Москве за февраль цены выросли на 0,6% - до 232,9 тыс. рублей. В целом за год рост стоимости квадратного метра в новостройке оказался сопоставимым со вторичным рынком - на уровне 15,7% (в феврале 2020 года - 77,5 тыс. рублей).

Среди главных факторов роста цен Попов назвал сохранение льготной ипотеки, переход все большего числа проектов на продажу через эскроу-счета и рост себестоимости строительства. "Причем стоит отметить, что сегодня фактором, стимулирующим покупку новостроек, ставится даже не столько стремление успеть до завершения программы субсидирования, сколько попытка зафиксировать текущую стоимость "пока не подорожало еще сильнее", - добавил эксперт.

В свою очередь такой ажиотаж оказывает влияние на поведение продавцов на вторичном рынке, которые вслед за "первичкой" также наращивают стоимость, поскольку в их понимании вторичное жилье априори должно стоить дороже строящегося, отметил Попов.