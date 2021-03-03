Банк ДОМ.РФ зафиксировал рост дистанционных заявок на ипотеку в 6,5 раза

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество дистанционных заявок на оформление ипотеки в Банке ДОМ.РФ выросло почти в 6,5 раза за два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации в среду.

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"Количество клиентов, подающих заявку на получение ипотеки в Банке ДОМ.РФ дистанционно, с начала 2021 года выросло почти в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в пресс-службе.

За первые два месяца 2021 года потенциальные заемщики подали 6,6 тыс. дистанционных заявок на ипотеку на 21 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель достигал около 1 тыс. дистанционных заявок на сумму более 3 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

По словам директора ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина, дистанционная подача заявок и электронное оформление сделок помогли сохранить спрос на ипотеку во время режима самоизоляции и ограничительных мер из-за пандемии, такие услуги остаются востребованными и сегодня. В целом в Банк ДОМ.РФ подано около 22 тыс. электронных заявок на ипотеку на 70 млрд рублей. На сегодня каждый пятый клиент банка воспользовался электронным форматом подачи заявки на ипотечный кредит.

Кроме того, банк выдал 3,7 тыс. кредитов по электронной ипотеке на 11,5 млрд рублей. При электронной ипотеке используется усиленная квалифицированная электронная подпись, регистрация сделки проходит в Росреестре также в электронном виде.

По данным Росреестра, доля электронной ипотеки превысила 37% в 2020 году по России. При этом в общем ведомство зарегистрировало за год более 3,5 млн ипотечных кредитов. Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отмечал, что до конца 2021 года около 80% ипотечных кредитов планируется выдавать в электронном виде. Доля электронной регистрации ипотеки входит в число показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".