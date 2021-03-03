Более 13 тыс. семей переселят из Норильска по реновации жилфонда до 2035 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года позволит переселить более 13 тыс. семей в районы с комфортными климатическими условиями. Об этом сообщил на VI международной конференции "Арктика - 2021" заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов.

"Реновация жилфонда <…> позволит переселить граждан из Норильска в районы с наиболее благоприятными климатическими условиями. Это более 13 тыс. семей", - сказал Гаврилов.

Он пояснил, что реализация соглашения предусматривает строительство 85 многоквартирных домов общей площадью свыше 400 тыс. кв. м. Также предусмотрена термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами, благоустройство территории Норильска и обеспечение ее безопасности.

Ранее ТАСС сообщал, что соглашения на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года были подписаны 20 февраля 2021 года. Два документа касаются взаимодействия и сотрудничества между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и ПАО "ГМК "Норильский никель" в целях социально-экономического развития Норильска. Речь идет о реновации жилищного фонда, модернизации и капитальном ремонте объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительстве, реконструкции и развитии объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды, а также о переселении граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.