В России застройщик может сам уточнять сейсмичность площадки строительства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Застройщик при проектировании здания может сам уточнять сейсмичность конкретной площадки строительства, которая может отличаться от параметров утвержденных в картах общего сейсмического районирования (ОСР), говорится на сайте Главгосэкспертизы.

"Действующее техническое регулирование позволяет застройщику при проектировании объекта капитального строительства в сейсмически опасном районе уточнять сейсмичность конкретной площадки строительства с учетом ее инженерно-геологических условий. При этом результаты сейсмического микрорайонирования могут отличаться от параметров сейсмичности, указанных в картах ОСР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности проектируемых зданий установлено обязательное требование проводить сейсмическое микрорайонирование и уточнять нормативную сейсмичность в опасных районах, сейсмичность которых составляет 6 и более баллов.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отменил действие новых карт сейсмического районирования (ОСР-2016) в конце января 2021 года, вернув действие старых норм (карт ОСР-2015). В пресс-службе министерства ТАСС сообщали, что это не приведет к удорожанию строительства - ранее такие опасения высказывал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, изменения не отразятся на безопасности зданий, отмечали в Минстрое.