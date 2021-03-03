Банк ДОМ.РФ продлил сниженную ставку по рефинансированию для успевших получить одобрение

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ продлил действие сниженной процентной ставки по рефинансированию ипотеки для тех клиентов, которые успели до конца февраля получить одобрение по объекту залога, сообщила в среду пресс-служба банка.

Ранее РБК сообщило, что в конце февраля ряд клиентов, которые хотели рефинансировать ипотеку в Банке ДОМ.РФ по новогодней акции, предполагающей снижение ставки на 0,5 процентных пункта, стали жаловаться на затягивание сделок. Из-за этого они не успели воспользоваться сниженной ставкой.

"Со дня завершения акции мы обзваниваем всех таких клиентов с сообщением, что каждому, кто успел получить одобрение Банка ДОМ.PФ по объекту залога в период действия новогодней акции, даем возможность закрыть сделку на прежних условиях в течение трех следующих месяцев", - говорится в сообщении.

Новогодняя акция по рефинансированию, по которой клиенты могли оформить ипотечный кредит по сниженной на 0,5 процентных пункта ставке, действовала до 28 февраля. Таким образом, ставка рефинансирования составляла от 7,1%. Изначально, согласно условиям акции, до конца февраля клиент должен был получить одобрение, собрать документы и успеть заключить новый кредитный договор.