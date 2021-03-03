"Гипрогорпроект" подключился к реновации Больничного городка Мурманска

ТАСС, 3 марта. Один из ведущих проектных институтов России - "Гипрогорпроект" подключился к амбициозному проекту реновации исторической части Мурманска - старого микрорайона Больничный городок, где планируется построить 200 тыс. кв. м жилья для 4 тыс. семей. Готовы несколько эскизов, в марте планируется заключить договор на разработку архитектурно-градостроительной концепции, говорится в сообщении министерства информационной политики региона.

Больничный городок - историческая часть Мурманска, его застройка началась еще в 1930-е годы. На территории Больничного района расположены 98 домов, подлежащих расселению, 76 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности.

"Реновация Больничного городка - важнейший проект для Мурманской области. Наша главная задача - обеспечить его реализацию. В этом году соответствующая работа должна начаться. Проект непростой, требующий больших инвестиций. Мы получили решение о федеральной поддержке для того, чтобы модернизировать инфраструктуру в этом микрорайоне. Благодарен коллегам [из "Гипрогорпроекта"], которые подключились к этому вопросу с точки зрения градостроительного проектирования. Сейчас идет активное обсуждение концепции, каким должен быть Больничный городок", - процитировал Мининформ губернатора Андрея Чибиса по итогам совещания с представителями проектного института.

По словам заместителя губернатора - министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского, в марте планируется заключить договор на разработку архитектурно-градостроительной концепции, которая будет включать архитектурный облик микрорайона и финансово-экономическую модель, в том числе обоснование технических решений, позволяющих реализовать проект в установленные сроки. Часть работ выполнена, готов ряд эскизных решений, по которым есть рекомендации для выработки оптимальной концепции.

Реновацию Больничного городка Мурманска планируется реализовать поэтапно, построить 200 тыс. кв. метров жилья для четырех тысяч семей. Предполагается, что до 30% площадей возводимых домов предоставят людям, проживающим в аварийных домах, еще 30% отдадут в свободную продажу и под коммерческую аренду. Оставшиеся квартиры планируется поделить между льготниками и сдать в некоммерческую аренду. Три современных жилых дома для жителей аварийных малоэтажек по государственной программе "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" построят к осени 2021 года на улице Бондарной.

По планам, создание инфраструктуры - строительство дорог, уличного освещения, инженерных сетей - в микрорайоне возьмут на себя власти. Эти работы будут вести за счет федеральных средств проекта "Жилье" в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства в регионах на 2021-2024 годы. На эти цели Минстрой РФ подтвердил выделение 559 млн рублей для Мурманской области.