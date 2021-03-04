Комитет СФ по бюджету предложил освободить от уплаты взносов вознаграждения советов домов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Освобождение вознаграждений членов совета многоквартирных домов от уплаты страховых взносов поможет поддержать инициативных собственников, подготовлена соответствующая законодательная инициатива, сообщил в четверг первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Подготовлена законодательная инициатива, которая касается изменения 420-й статьи Налогового кодекса и регламентирует исключение из числа объектов обложения страховыми взносами вознаграждений членов советов многоквартирных домов", - сказал Рябухин на круглом столе Общественной палаты РФ.

Планируется, что комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам направит обращение главе Минфина Антону Силуанову с просьбой поддержать законодательную инициативу.

Сейчас многие члены советов многоквартирных домов выполняют свою работу бесплатно, отметила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

"У нас есть возможность принять решение и этим людям отчасти компенсировать свои затраты, но при этом с этого небольшого вознаграждения они вынуждены выплачивать отчисления в страховые фонды, что не только уменьшает их вознаграждения, но и, если они пенсионеры, автоматически делает их работающими и снижает размер их пенсии", - подчеркнула она.