Минстрой и ДОМ.РФ планируют провести конкурс проектов индивидуального строительства жилья

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ и ДОМ.РФ планируют провести конкурс проектов индивидуального жилищного строительства для создания базы типовых решений. Об этом сообщила в четверг директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

"С нашими коллегами из единого института развития [ДОМ.РФ] мы прорабатываем вопрос организации конкурса проектов ИЖС, который позволит обеспечить вариативность и, оттолкнувшись от которого, мы сможем провести типологизацию [проектов ИЖС], не превращая ее в унификацию и однотипность проектов жилищного строительства", - сказала Корниенко на круглом столе в Совете Федерации "Создание условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий".

По словам Корниенко, нужно создать реестр типовых проектов в сфере индивидуального жилищного строительства. "Мы не говорим о том, что это должны быть панельные дома одного и того же типа домостроительных комбинатов, которые будут строиться и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Юге, и в Поволжье. Должна быть сформирована широкая вариативность проектов ИЖС", - добавила представитель Минстроя РФ.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отмечал, что доля ИЖС в общем объеме возведения нового жилья может быть увеличена в обновленном паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда" с 40 до 50 млн кв. м к 2030 году. Основными задачами нацпроекта "Жилье и городская среда" являются ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей в год к 2030 году.