Доходы у покупательниц жилья в новостройках в Московском регионе выросли в 2020 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Доля покупательниц квартир в новостройках в Московском регионе с доходом в 100-150 тыс. рублей выросла на 6 п. п. - до 21% за последний год. Такие данные содержатся в исследовании девелоперской группы компаний "Самолет", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"На 6 п. п. (до 21%) за год выросло количество покупательниц квартир на первичном рынке недвижимости с доходом от 100 до 150 тыс. руб. Активы 7% женщин находятся в пределах от 1 до 2 млн рублей. Число обладательниц такого капитала увеличилось за год на 4 п. п. (с 3% до 7%). Преимущественно покупательницы заняты в сферах торговли и медицины", - отмечается в аналитике компании.

При этом у 27% мужчин-покупателей жилья в новостройках среднемесячный доход составляет 70-100 тыс. рублей, этот показатель за год не изменился. Основная часть мужчин, приобретающих квартиру в новостройке, занимает должности руководителей среднего звена в сферах торговли и строительства.

Аналитики девелопера "Самолет" зафиксировали, что доля покупательниц квартир без детей снизилась на 7 п. п. за год - с 58 до 51%. Чаще всего женщины отвечают, что приобретают квартиру для ребенка, родителей или других членов семьи. Также поводом для покупки становится желание отказаться от аренды жилья. Портрет средней покупательницы квартиры - замужняя женщина 35-45 лет, проживающая в Москве.

Кроме того, за год выросла доля покупательниц меблированных квартир в новостройках - с 10 до 13%. Четверть покупательниц заинтересована в частичной меблировке: кухни и ванной. По словам руководителя управления развития продукта и аналитики компании "Самолет" Леона Пряжникова, большинство женщин предпочитают наличие в квартире отделки и планировки евро-формата с большой кухней-гостиной.

В свою очередь, приобретением парковочного места интересуется только 8% женщин, тогда как среди мужчин эта доля достигает 12%. В исследовании отмечается, что 44% покупательниц квартир проживают в собственном жилье, 29% - его арендуют, что на 4 п. п. меньше, чем среди мужчин. Выборка исследования девелопера "Самолет" составила 500 человек.