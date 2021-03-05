Медведев поручил проработать вопрос получения сельской ипотеки без договора с подрядчиком

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о предоставлении кредитов в рамках программы "Сельская ипотека" без договора о строительстве дома с подрядной организацией. Об этом он заявил в пятницу в ходе личного приема граждан.

С предложением дать возможность заемщикам самостоятельно заниматься строительством дома без подрядчиков обратилась член регионального отделения Российского союза сельской молодежи Эмма Туаева.

"Такую возможность, такую опцию, допустить было бы правильно, поэтому я что предлагаю, нужно будет проработать нашим коллегам вместе с нашим основным обществом в этой сфере, нашим основным институтом "ДОМ.РФ", изменения в те правила, которые касаются субсидий из бюджета, который дается для банков на получение ипотечных кредитов, где предусмотреть в качестве условий и возможность возведения дома собственными руками", - заявил он.

"Я просил бы к этому подключиться и коллег из "Единой России", конечно, коллег из правительства и акционерного общества "ДОМ.РФ", - добавил он.

По мнению Медведева, при получении "такого рода кредита важно удостовериться в том, что этот кредит будет израсходован на строительство дома, что этот дом не будет представлять угрозы для проживающих в нем людей".

Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.