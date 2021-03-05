Стратегия развития ЖКХ предусмотрит создание в регионах центров по принятию решений

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Проект объединенной стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года будет включать в себя пункт о создании в регионах единых центров по принятию решений в коммунальной сфере. Для их работы необходима передача некоторых полномочий от муниципалитетов региональным властям, сообщил в пятницу председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Олег Мельниченко.

"Новый проект стратегии [развития стройотрасли и ЖКХ] в качестве одного из средств решения данного вопроса (модернизации объектов ЖКХ - прим. ТАСС) предусматривает создание на региональном уровне единого центра принятия технологических, инвестиционных и ценовых решений в сфере ЖКХ. Для этого рассматривается возможность передачи от муниципальных полномочий по утверждению плана комплексного развития отрасли, включая схемы развития всех коммунальных систем, инвестиционных и иных решений, на региональный уровень", - сказал Мельниченко на окружном консультативном совете по развитию местного самоуправления.

Сенатор уточнил, что разработчики стратегии видят позитивный эффект долгосрочного планирования в сфере ЖКХ для прихода в нее большего количества инвесторов, которые бы могли заняться развитием объектов коммунального хозяйства в регионах.

О стратегии

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство РФ до начала весны 2021 года. К работе над проектом стратегии привлечены представители профессионального сообщества, в том числе Российский союз строителей, Национальное объединение проектных и изыскательских организаций, Национальное объединение строителей и т. д.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ объединит две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стратегия развития ЖКХ изначально была рассчитана до 2035 года. Основной ее целью должно было стать обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Предполагалось, что стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, и кадровой политике.