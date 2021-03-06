В Сочи временно приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Выдача разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи будет временно приостановлена в 2021 году. Это позволит упорядочить застройку и в будущем комплексно развивать курорт, сообщил в субботу ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался. Не всегда этот процесс находился под жестким контролем. В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев. И при этом - острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры. Сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, который выявит все проблемные моменты курорта, обозначит пути их решения и в целом вектор развития города. До тех пор, пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что главная задача - "сделать Сочи максимально комфортным для местных жителей".

По словам мэра город-курорта Алексея Копайгородского, эта мера начнет действовать в ближайшие четыре месяца.

Новые ограничения

Дополнительные меры коснутся и выдачи разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Согласно новым правилам, их максимальная площадь будет составлять не более 300 кв. м, а высота не должна превышать 12 м.

"Площадь хозяйственных построек в нашем городе не может превышать 150 кв. м. Но и здесь при проектировании этих новых объектов местные нормативы градостроительного проектирования будут обязательными", - пояснил Копайгородский.

По данным краевой администрации, новые требования будут также касаться строительства гостиниц и земельных участков, находящихся под ними. Сокращается диапазон территориальных зон, содержащих вид "Гостиничное обслуживание". Вид разрешенного использования "Гостиницы" для общественно деловых территориальных зон переходит в условно-разрешенный. Строительство нежилых объектов гостиничного назначения будет возможно только в рамках договора о комплексном развитии, в котором пропишут обязательное создание сопутствующей инженерной, дорожной, социальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Ограничения не распространяются на уже действующие договоры комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, в частности социальных объектов, а также на действующие масштабные инвестиционные соглашения.

В конце 2020 года в Сочи уже были изменены правила землепользования и застройки - практически на всей территории города и ряда сел запретили строительство многоквартирных домов, а максимальная площадь индивидуальных домов составляла 500 кв. м.