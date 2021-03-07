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Кабмин упростил правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий

Для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ
Премьер-министр России Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

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По новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В пресс-службе напомнили, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке: после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

Теги
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