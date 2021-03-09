Эксперты считают, что плата за капремонт в среднем по России вырастет на 6% в 2021 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт утвержден во всех субъектах Российской Федерации, в среднем по стране плата за капремонт в 2021 году увеличится на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Каждый регион самостоятельно определяет размер минимального взноса на капитальный ремонт. Это положение закреплено в Жилищном кодексе РФ. Средний размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2020 году составил 8,26 рубля на кв. м.

"Минимальный размер взноса на капитальный ремонт утвержден во всех субъектах РФ, при этом в 29 регионах страны (34%) размер такого взноса не изменился. По нашим экспертным оценкам, увеличение размера минимального взноса на капремонт в 2021 году в среднем по стране составит около 6%", - сказала Мамонова.

В частности, по данным ассоциации, в Москве рост составил 3,5% (было 18,86 рубля - стало 19,52 рубля), в Белгородской области - около 2,3% (было в среднем 8,65 рубля кв. м - стало 8,85 рубля кв. м), в Воронежской области - 4% (было 9,08 рубля - стало 9,44 рубля), в Республике Хакасия - 3% (было в среднем 5,19 рубля - стало 5,35 рубля), в Чувашской Республике -3,7% (6,30 рубля кв. м - стало 6,53 рубля кв. м). Удорожание стройматериалов, инфляция, ежегодное увеличение количества многоквартирных домов приводят к необходимости увеличения минимального взноса для обеспечения сохранения темпов ремонтных работ и стабильности региональной системы капремонта в среднесрочной перспективе, пояснили в АРОКР. "По нашим оценкам, объем собранных средств взносов на капремонт в 2021 году составит около 270 млрд рублей", - сообщила ТАСС Мамонова.

Как сообщалось, около 57 тыс. многоквартирных домов планируется отремонтировать на территории РФ в 2021 году по региональным программам капремонта, в 2020 году работы завершены в 48 тыс. домах. Несмотря на пандемию, в 2020 году тенденция высокой собираемости взносов на капитальный ремонт сохранилась и в целом по стране составила 96,2% (в 2019 году - 95,52%), сообщали ТАСС в АРОКР.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или региональному оператору капремонта по принципу "общего котла".