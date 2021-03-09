Жилищные сертификаты в 2021 году получат более 5,5 тыс. российских семей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов в 2021 году, их получат более 5,5 тыс. российских семей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС", - говорится в сообщении.

Сертификаты будут выпущены до конца марта, всего на эту меру поддержки направят около 14,7 млрд рублей.

Также Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Деньги с таких счетов передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.