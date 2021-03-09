Минстрой заявил, что новая программа ликвидации аварийного жилья учтет механизмы КРТ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минстрой России приступил к разработке программы ликвидации аварийного жилья, которое признано таковым после 2017 года и не вошло в нацпроект "Жилье и городская среда". Одним из механизмов этой работы станет комплексное развитие территорий (КРТ), сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании Российской строительной недели.

"Мы практически сегодня приступили к разработке подходов реализации программы ликвидации ветхого жилья, которое стоит на учете после 1 января 2017 года. Одним из механизмов, направленных на увеличение ввода жилья, является комплексное развитие территорий", - сказал Файзуллин.

По его словам, Московская, Свердловская, Челябинская и Сахалинская области уже разработали необходимые для комплексного развития территорий нормативные правовые акты и приступают к работе.

Разработкой документации занимается и Минстрой - подготовлены правила согласования изъятия объектов недвижимости, общие правила согласования включения земельных участков в границах комплексного развития территорий, правила проведения торгов на право заключения таких договоров о КРТ, сообщил Файзуллин.

Кроме того, в ближайшее время будет создан информационный ресурс, который объединит всех заинтересованных участников процесса, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.