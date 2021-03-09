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В Минстрое появится департамент промышленного строительства

В ведомстве отметили, что ни один орган исполнительной власти до этого не занимался промышленным строительством

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минстрой займется развитием промышленного строительства, для этого в министерстве появится отдельный департамент, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании Российской строительной недели.

"Те изменения, которые в министерстве происходят, связаны с появлением в министерстве нового департамента, который будет заниматься комплексным развитием территорий, и департамента промышленного строительства", - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что ни один орган исполнительной власти до этого не занимался промышленным строительством. Однако сегодня оно требует пристального внимания в России, включая корректировку нормативной базы, добавил министр.

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РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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