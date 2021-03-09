В ДОМ.РФ отмечают рост числа проектов строительства жилья в России

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Объем нового строительства жилья за февраль 2021 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. В целом последние семь месяцев растет число девелоперских проектов жилья, сообщил во вторник управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс на "Российской строительной неделе - 2021".

"Видим, что за последние семь месяцев регулярно заявляется большее количество проектов к строительству. Например, за февраль было объявлено новых строек на 2,6 млн кв. м, что на 55% больше, чем в феврале прошлого года", - сказал Ниденс.

По его словам, тенденция увеличения проектов жилищного строительства связана в том числе с программой льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5%. Более 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе, добавил Ниденс.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сегодня в России в стройке находится более 91,8 млн кв. м жилья или более 8,3 тыс. домов. Большая часть строительства приходится на Москву (более 15,7 млн кв. м), Санкт-Петербург (более 9,6 млн кв. м) и Московскую область (более 9,2 млн кв. м).

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.