В рамках программы реновации в Москве построят жилья вдвое больше, чем необходимо

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 45 млн кв. метров жилой недвижимости возведут в рамках программы реновации в Москве. При этом для переселения в новые дома участников программы необходимо около 22 млн кв. м, сообщил во вторник на пленарном заседании Российской строительной недели руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"У нас сегодня в работе почти 500 стартовых площадок, это 7,7 млн кв. м жилья. Мы уже переселили более 22 тыс. [человек], в переселении находятся более 30 тыс. из миллиона жителей (участников программы - прим. ТАСС). Но нарастание программы [идет] в геометрической прогрессии. Нам нужно построить под переселение порядка 22 млн кв. м жилья, а всего на месте реорганизации этих территорий мы построим 45 млн кв. [метров], - это две трети от нацпроекта. Все остальное будет в других программах реализовано в ближайшие десять лет", - сказал Левкин.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что 11 новых домов, предназначенных для программы реновации, ввели в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года. По его словам, всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 90 жилых домов, - это 25 тыс. жилых квартир. Он уточнил, что с момента начала реализации программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 103 дома.

Как уточнили в пресс-службе департамента, на данный момент передано под заселение 78 домов. Всего на сегодня начато переселение практически 34 тыс. участников программы, уже переселено более 25 тыс. человек. Кроме того, 70 жилых домов на 16 456 квартир планируется передать под заселение в этом году.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.