В Сочи планируют ввести ограничения на строительство многоквартирных домов с 1 июля

СОЧИ, 9 марта. /ТАСС/. Временное ограничение на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи введут, ориентировочно, 1 июля. Об этом сообщил замглавы администрации города Денис Юрковский в ходе пресс-конференции во вторник.

"Запрет будет действовать черезчетыре месяца, после проведения необходимых процедур, голосования депутатов, общественных слушаний. Мы для себя приняли дату - 1 июля", - сказал Юрковский.

Предполагается, что ограничение на строительство многоквартирных домов будет действовать на время разработки и утверждения генплана Сочи, сроки оцениваются в два года. Это необходимо для того, чтобы упорядочить застройку и покрыть дефицит объектов социальной инфраструктуры. За последние десять лет, по словам Юрковского, в Сочи было построено порядка 4,5 млн кв. метров жилья, при этом город испытывает нехватку детских садов, школ, поликлиник.

Во время ограничительных мер будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м. Доказать необходимость большей площади собственник сможет, пройдя через общественные слушания. Площадь хозяйственных построек не сможет превышать 150 кв. м.

Ограничения не распространяются на уже действующие договоры комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, в частности социальных объектов, а также на действующие масштабные инвестиционные соглашения.

В конце 2020 года в Сочи уже были изменены правила землепользования и застройки - практически на всей территории города и ряда сел запретили строительство многоквартирных домов, а максимальная площадь индивидуальных домов составляла 500 кв. м.