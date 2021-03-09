В "Единой России" предложили распространить дальневосточную ипотеку на жителей в зоне БАМа

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" совместно с Министерством строительства и ЖКХ проработает возможность расширения программы дальневосточной ипотеки на граждан, проживающих в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин по итогам обсуждения мер по повышению доступности жилья с главами регионов Дальневосточного округа и замглавы Минстроя Никитой Стасишиным во вторник.

"Единая Россия" предлагает рассмотреть возможность получать ипотеку гражданам, проживающим в зоне Байкало-Амурской магистрали, и на первичном, и на вторичном рынках. Согласно предварительным подсчетам специалистов, это не должно существенно повлиять на уровень цен", - приводит слова Кобылкина пресс-служба единороссов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе встречи отметил, что "зачастую строить новое жилье в зоне БАМа нецелесообразно, поэтому ипотека на вторичку будет особенно востребована и позволит удержать молодежь". "Для изолированных территорий надо принять такие решения. А требования к этому жилью и участникам программы надо сформировать совместно с Минстроем. Исходя из этого мы сможем посчитать ориентировочное количество пользователей и объем средств, который нужен", - отметил он.

В свою очередь Стасишин подтвердил готовность Минстроя совместно с единороссами и коллегами из регионов проработать предлагаемые изменения. "При проведении оценки важно учесть максимально полный набор существующих факторов, влияющих на возможность расширения программы. Это объем построенного и строящегося жилья, уровень развития инфраструктуры, а также качество предложения и объем спроса", - подчеркнул он.

В партии напомнили, что "Единая Россия" в декабре предложила расширить программу "Дальневосточная ипотека". В частности, речь шла об увеличении предельного возраста заемщиков до 40 лет и включении чистовой отделки в стоимость квадратного метра. Партийные инициативы были основаны на предложениях жителей федерального округа. В Минстрое поддержали предложения "Единой России", отметив, что для их успешной реализации необходимо увеличивать объем ввода жилья на Дальнем Востоке, а также комплексно подойти к вопросам создания инфраструктуры.