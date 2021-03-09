Госдума вводит возможность включения данных об аварийных домах в ЕГРН

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости", направленных на закрепление возможности внесения в ЕГРН "сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Кроме того, документом предусмотрена обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Данные сведения будут включаться в общедоступные сведения, которые предоставляются органом регистрации прав в виде выписки из ЕГРН по запросам любых лиц.

Как пояснил ранее глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "это важно при совершении сделок с жильем".

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", включая зампредседателя комитета по контролю и регламенту Наталью Костенко и первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и Сергея Пахомова.