Минстрой планирует ввести электронную выдачу разрешений на строительство в 2021 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует в 2021 году создать сервис по электронной выдаче разрешений на строительство и ввод объектов, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Российской строительной неделе.

"Развивается суперсервер цифрового строительства в стране. Мы находимся в направлении создания системы Единого государственного реестра заключений, где на площадке объединенного ресурса сможем на основании полученного актуального положительного заключения экспертизы сразу выдать разрешение на строительство и обеспечить разрешение на ввод", - сказал Файзуллин на пленарном заседании.

Министр пояснил журналистам, что пока такой механизм тестируется на федеральных органах власти. "Технически мы уже готовы, но нужно вносить изменения в законодательство", - сказал он. Глава Минстроя уточнил, что сделать эту работу предполагается в 2021 году.

Ранее Минстрой запустил проект по созданию цифрового сервиса по индивидуальному жилищному строительству в семи пилотных регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тюменской области, Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае. Сервис позволит оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде и свести к минимуму использование бумажных документов.