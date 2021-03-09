Эксперт: разница цен на первичное и вторичное жилье в Москве сократилась втрое

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Разница цен на вторичное жилье и квартиры в новостройках в низкой стадии готовности в Москве сократилась с 2018 года в три раза - до 10%, сообщил во вторник руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов на сессии Российской строительной недели.

"Если мы отмотаем на три года назад, то квартиры на стадии котлована были на 30% дешевле, чем уровень цен на приличное вторичное жилье. Сейчас эта разница сократилась ровно втрое - до 10%. Низкие цены на котловане - это больше не априорное преимущество новостроек", - сказал Попов.

По его словам, в январе 2021 года в Московском регионе число лотов, где предполагается заключение договора с применением эскроу-счетов, впервые превысило продажи по старой схеме.

Попов отметил, что цены на первичное жилье в Москве в 2020 году выросли в среднем на четверть. В структуре роста 15-17 процентных пунктов приходится на влияние льготной ипотеки, 7-8 процентных пунктов - на переход строительной отрасли на счета эскроу, остальная доля удорожания связана с влиянием информационного фона, пояснил эксперт.