Минстрой рассмотрит возможность изменять госконтракты при росте цен на стройматериалы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минстрой России готовит предложения в закон о государственных закупках, которые предусматривают возможность изменять условия госконтракта при резком повышении цен на строительные материалы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минстроем России подготавливаются предложения по внесению изменений в статью 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусматривающих возможность изменения существенных условий заключенного контракта при его исполнении в случае резкого увеличения цен на одну и более позицию ценообразующих строительных ресурсов", - отметили в министерстве.

Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое РФ Антон Глушков предложил предоставить возможность строительным компаниям увеличивать стоимость госконтрактов, если за последние три месяца цены на строительные материалы, в частности, на металл, выросли более чем на 15%.

В Минстрое РФ также сообщили, что рассчитают индекс изменения сметной стоимости строительства на первый квартал 2021 года, в котором учтут резкий рост цен на металл с декабря 2020 года по январь 2021 года. По прогнозу Минстроя, ряд индексов может повыситься на 9-10% из-за увеличения стоимости металлопродукции.

В пресс-службе отметили, что для принятия мер по стабилизации цен на металлопродукцию создана еженедельная рабочая группа, которая включает представителей Минпромторга РФ, Минстроя РФ, ФАС России, Национального объединения строителей, заводов-производителей и строительных организаций. Рабочая группа решает вопрос прямых поставок металла с заводов на строительные площадки для исключения спекуляций. В целом на сегодня Минстрой и НОСТРОЙ получили заявки на поставку более 6 млн тонн строительных материалов, прокомментировали ситуацию ТАСС в министерстве. Кроме того, на платформе электронной торговой площадки Газпромбанка появился раздел для закупок строительного сортамента, необходимого для возведения капитальных объектов за счет бюджета РФ.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По данным Минстроя РФ, под конец января цены на арматуру и сортовой прокат выросли в среднем на 70%. Однако принятые правительством меры позволили снизить цен на сталь арматурную горячекатаную периодического профиля класса А-III и сталь листовую оцинкованную в среднем на 7-10% в начале февраля 2021 года.