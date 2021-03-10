Четверть миллиона семей в России взяли ипотечный кредит с начала года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Рост ипотечного кредитования в России сохраняется девятый месяц подряд, с начала 2021 года выдано более 240 тыс. ипотечных кредитов. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года - это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия", - цитирует его пресс-служба.

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в феврале 2021 года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд рублей, что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% - в денежном. В общей сложности за январь-февраль в стране выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд рублей, уточнили в пресс-службе ДОМ.РФ. Планка в полтриллиона выдачи достигнута менее чем за два месяца, тогда как в прежние годы на это требовалось по меньшей мере три месяца, подчеркнули в компании.

По словам Хуснуллина, главная причина таких объемов ипотечного кредитования в РФ - рекордно низкие ставки по ипотеке. Огромный вклад в этот результат вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% (оператор ДОМ.РФ), с помощью этого инструмента с апреля прошлого года купили жилье свыше 400 тыс. семей, сумма выдачи достигла 1,2 трлн рублей, уточнил Хуснуллин. "Программа имеет колоссальный положительный эффект как для решения жилищного вопроса граждан, так и для расширения объемов стройки", - подчеркнул вице-премьер.

ДОМ.РФ в тесном взаимодействии с правительством и Банком России реализует комплекс системных мер по повышению доступности ипотеки, прокомментировал гендиректор компании Виталий Мутко. "В их числе цифровизация ипотечного кредитования: дальнейшее внедрение электронных закладных, перевод всего процесса выдачи и банковского сопровождения кредита в электронную форму. Это снижает издержки банков и позволяет им уменьшать ставки. Дополнительно снижению ставок способствует развитие рынка ипотечных облигаций, которые помогают привлекать в сектор долгосрочные финансовые ресурсы. Эти деньги идут в том числе на выдачу новых ипотечных кредитов", - цитирует пресс-служба ДОМ.РФ Мутко.

По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23% (на 2 п. п. ниже, чем годом ранее). На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже - 5,86%. В то же время в рыночном сегменте ипотеки при покупке жилья на вторичном рынке ставки все еще остаются достаточно высокими.