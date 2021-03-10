Минстрой и РСПП сократят число обязательных норм при проектировании промышленных объектов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали дорожную карту, согласно которой планируется сократить число обязательных требований при проектировании промышленных объектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минстроя РФ.

"Предлагается сократить количество обязательных требований при проектировании объектов, расширить полномочия главных инженеров проектов и главных архитекторов по выбору проектных решений при повышении их ответственности", - говорится в релизе.

Кроме того, будет разработан технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности строительных материалов и изделий". Подписанная дорожная карта позволит регулировать нормативную базу в промышленном строительстве и организовать постепенный переход технического нормирования на применение параметрического метода, основанного на риск-ориентированном подходе, отметил президент РСПП Александр Шохин.

"Понимая цели, которые стоят перед всеми отраслями строительства, мы сформировали понимание, которое по факту выливается в то, что в министерстве появляется департамент промышленного строительства. Меняются подходы к формированию нормативной базы", - считает министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Минстрой и РСПП также планируют упростить процедуры и сократить сроки экспертизы проектов и перевести их в цифровой формат.

Ранее стало известно, что в Минстрое РФ появится отдельный департамент промышленного строительства. По словам Файзуллина, ни один орган исполнительной власти до этого не занимался промышленным строительством, хотя оно требует внимания, в том числе в части корректировки нормативной базы.