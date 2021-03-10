ПИК запустил на Филиппинах свой первый зарубежный проект

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Девелопер ПИК открыл продажи в своем первом зарубежном проекте - 30-этажном доме One Sierra в пригороде столицы Филиппин Манилы, сообщила в среду пресс-служба компании.

"На сегодняшний день получены разрешения на девелопмент и строительство, а также лицензии на продажи и рекламу. Первые сделки уже прошли. Текущие результаты продаж выше намеченных планов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе девелопера, в 30-этажном доме расположиатся 253 квартиры и 116 машино-мест, на первом этаже предусмотрены торговые помещения. Кроме того, в здании запроектирован фитнес-центр с бассейном.

Выбор Филиппин ПИК объяснил благоприятным деловым климатом, стабильной макроэкономикой, низкими ставками, большим спросом на жилье. Для работы на зарубежном рынке девелопер сформировал международную команду, в которую вошли местные эксперты и представители головного офиса в России.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным единого ресурса застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.