Число ипотечных сделок в России в январе выросло на 12%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество зарегистрированных ипотечных сделок по итогам января в России выросло за год на 12% - до 204 тыс. Кроме того, число сделок на рынке новостроек увеличилось на 15%, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"По итогам января 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило 204 тыс. - это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Месяцем ранее, в декабре 2020 года, Росреестр зарегистрировал 441 тыс. ипотечных сделок, что в два раза превышает результат января 2021 года. "Это объясняется тем, что наибольший пик активности в сфере недвижимости приходится на конец года, а в январе в связи с новогодними десятидневными каникулами традиционно наблюдается спад", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в январе Росреестр зарегистрировал более 49 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости, что на 15% больше, чем годом ранее (42,8 тыс.).

Однако рынок вторичного жилья остался на уровне января 2020 года - было зарегистрировано 183 тыс. сделок.

Как добавили в Росреестре, на регистрацию ипотеки в январе 2021 года в электронном виде было подано 38% заявлений, а на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) - 42%.