Объем госконтрактов в строительстве в 2020 году увеличился на 12%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Общий объем государственных контрактов на строительные работы за 2020 год увеличился на 12% - до 5,6 трлн рублей по сравнению с 2019 годом, однако количество контрактов уменьшилось на 14% - до 145 тысяч. Такие данные содержатся в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которое есть в распоряжении ТАСС.

"За весь 2020 год было заключено 145 тысяч государственных контрактов в строительной сфере на общую сумму порядка 5,6 трлн рублей. Падение числа заключенных контрактов по итогам года составило 14%, а увеличение объемов - 12%", - говорится в исследовании. В 2019 году было заключено 168 тысяч контрактов на 5 трлн рублей.

Рост объемов обусловлен увеличением числа крупных контрактов стоимостью более 5 млрд рублей, отмечается в исследовании. Если по итогам 2019 года их число составляло 79 на общую сумму 1,2 трлн рублей, то по итогам 2020-го - 97 на 1,8 трлн рублей. Такие контракты в первую очередь касаются строительства и реконструкции транспортных объектов, а также инфраструктуры для газо- и нефтедобычи, их переработки и транспортировки, поясняют в РАСК. В частности, к крупнейшим относятся контракты "Автодора" на строительство дороги Москва - Нижний Новгород - Казань стоимостью порядка 485 млрд рублей и реконструкцию отдельных участков автодороги М-4 "Дон" стоимостью около 145 млрд рублей.

"Даже в такой достаточно сложный пандемийный 2020 год государство увеличивает свои инвестиции в строительство новых объектов. Конечно, существенную роль в этом играет реализация национальных проектов. Стоит всегда помнить, что за этими цифрами стоят новые дороги, больницы, школы - то, чем регулярно будут пользоваться россияне. Все это создает фундамент не только для развития экономики и создания новых рабочих мест, но и повышения качества жизни людей", - прокомментировал ТАСС генеральный директор РАСК, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

По данным портала zakupki.gov.ru, общий объем государственных контрактов, заключенных в 2020 году, составил порядка 28,9 трлн рублей. Таким образом, на контракты, связанные со строительством, пришлось около 19% всех государственных закупок.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Единый госзаказчик в строительстве позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства, отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.