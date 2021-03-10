Половина квартир на вторичном рынке Москвы и Петербурга построены менее 10 лет назад

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Половина квартир, продаваемых сегодня на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, возведены после 2010 года, сообщила в среду пресс-служба экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ).

"На рынке двух столиц клиенты активно обновляют свое жилье, сокращая долю квартир советских годов постройки в общем объеме продаж. <…> Таким образом, более 50% квартир, предлагаемых на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, находятся в домах, построенных уже начиная с 2011 года - половина столичной "вторички" моложе 10 лет", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков "Метра квадратного", более трех четвертей квартир, которые предлагаются в настоящее время на вторичном рынке в Москве, расположены в домах, построенных после 1989 года. Доля квартир, возведенных в период "индустриального домостроения" (1955-1989 годы), составляет 17%. Еще 6% предложений приходится на квартиры в домах более ранних годов постройки.

В Санкт-Петербурге зафиксирована примерно такая же ситуация, за исключением того, что доля квартир в домах, построенных ранее 1955 года, здесь составляет около 13%, причем основная часть из них возведена до 1932 года. 18% приходится на жилой фонд 1955-1989 годов, около 70% построены в современной России.

"Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов на этом рынке привели к значимому росту доли квартир в новостройках по переуступке. Текущая ситуация и увеличение объемов строительства, заявленное в рамках национального проекта по развитию жилищного фонда России, будут еще больше ускорять этот процесс, полностью разрушая сложившийся годами стереотип о старом и некачественном фонде вторичного рынка", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Метра квадратного" Вячеслава Дусалеева.

Анализ проведен на основе предложений, представленных на платформе по поиску жилья "Метр квадратный". База платформы содержит более 100 тыс. квартир на вторичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.