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Госдума вводит ответственность за нарушения при расчете оплаты услуг ЖКХ в частных домах

Действующей редакцией Жилищного кодекса предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении ответственности за нарушение порядка расчета оплаты коммунальных услуг в жилых домах.

Действующей редакцией Жилищного кодекса предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Вместе с тем, констатируют разработчики, ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома не урегулирована жилищным законодательством. Это может ограничить права и законные интересы собственников жилых домов.

Как пояснил журналистам член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев, сейчас в случае нарушения "указанное лицо обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить". Исключения составляют случаи, когда нарушение было сразу устранено, до обращения пострадавших.

В то же время, заметил парламентарий, Жилищный кодекс "не предусматривает защиту прав и законных интересов собственников жилых домов при совершении лицом, предоставляющим коммунальные услуги, аналогичного нарушения".

В связи с этим законопроектом предлагается установить ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы, повлекшее ее необоснованное увеличение, перед собственниками жилых домов, уточнил депутат.

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