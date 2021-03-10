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Госдума одобрила в I чтении право организаций культуры сдавать площади в аренду без торгов

Речь идет о возможностях сдачи в аренду государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организации культуры наделяются правом передавать в аренду без проведения аукциона помещения предприятиям общественного питания и предприятиям, осуществляющим розничную торговлю сувенирной продукцией. Поправки вносятся в закон "О защите конкуренции". Документ инициирован правительством РФ.

Речь идет о возможностях сдачи в аренду государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры.

Кроме того, организации культуры смогут передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов движимое имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля (костюмы, декорации, бутафория) и к стационарному сценическому оборудованию (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование).

Предлагаемые изменения создадут условия для более оперативного и эффективного управления государственным и муниципальным имуществом учреждений культуры, существенно снизят административную нагрузку и позволят создать комфортные условия для пребывания посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры, говорится в пояснительной записке.

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