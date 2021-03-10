Минстрой скорректировал цели по обеспечению качественной водой к 2024 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минстрой России скорректировал ключевой показатель федерального проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") по обеспечению населения качественной питьевой водой к концу 2024 года. Это связано с корректировкой базовых значений Роспотребнадзором, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Так, в новой редакции документа доля населения, которая должна быть обеспечена качественной питьевой водой к концу 2024 года, снизилась на два процентных пункта - с 90,8% до 88,8%, уточнили в пресс-службе.

"Изменения в федеральном проекте "Чистая вода" связаны с тем, что Роспотребнадзор пересчитал базу 2017 года. Ведомство провело дополнительную оценку состояния объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности", - пояснили в Минстрое.

С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.