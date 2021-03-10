Более 7,3 тыс. аварий произошло на объектах ЖКХ за отопительный период в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 7,3 тыс. аварий произошло на объектах ЖКХ за отопительный период на территории Российской Федерации, но в целом отопительный сезон в стране проходит в штатном режиме. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В целом по России за текущий отопительный период на объектах ЖКХ зафиксировано более 7,3 тыс. аварий на объектах ЖКХ, более половины из которых произошли в системах водоснабжения. Причина - повышенный износ таких сетей", - сказал министр.

По его словам, этой зимой коммунальным службам приходилось работать в условиях, которые сильно отличались от прошлых лет. Это аномальные холода и перепады температуры, обильные снегопады, ледяные дожди. Однако в целом отопительный сезон на территории РФ проходит в штатном режиме, добавил министр. "Все технологические нарушения на объектах газо-, электро-, тепло- и водоснабжения оперативно отражаются в системе мониторинга и контроля устранения аварий Минстроя России. Это позволяет максимально быстро получать информацию о каждом происшествии и включаться в решение наиболее сложных ситуаций", - отметил Файзуллин.

Во второй половине января сообщалось, что более 27 тыс. происшествий, включая более 5,5 тыс. аварий и почти 22 тыс. инцидентов, произошло на объектах жилищно-коммунального хозяйства в России с начала осени 2020 года, когда была запущена единая система мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ.

О мониторинге аварий

С 1 сентября 2020 года во всех регионах России заработала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжения потребителей первой категории получает статус аварии сразу.