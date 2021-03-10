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Путин потребовал от кабмина уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ

Путин потребовал от кабмина уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране.

Минфин счел маловероятным введение единой ставки налога на имущество организаций
Министерство будет искать другие варианты, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов
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