{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: рост цен на новостройки в ДФО нивелирует усилия по развитию льготной ипотеки

Глава государства отметил, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный", причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки в регионе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, на котором, в частности, обсуждались вопросы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Глава государства отметил, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный", и причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры.

"Но обращаю внимание на рост цен. Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой", - заявил Путин.

Глава государства указал, что "комплексы нужно развивать на месте, и для этого надо предпринять необходимые усилия".

"Да, здесь есть свои проблемы, но во многих регионах комплексная жилая застройка показывает свою эффективность. И нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она там заработала", - сказал Путин.

Он предложил подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Президент также поручил разработать "комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном, прежде всего".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин потребовал от кабмина уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ
Президент отметил, что от коммунальных аварий страдают люди
Читать полностью