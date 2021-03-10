Путин: рост цен на новостройки в ДФО нивелирует усилия по развитию льготной ипотеки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки в регионе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, на котором, в частности, обсуждались вопросы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Глава государства отметил, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный", и причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры.

"Но обращаю внимание на рост цен. Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой", - заявил Путин.

Глава государства указал, что "комплексы нужно развивать на месте, и для этого надо предпринять необходимые усилия".

"Да, здесь есть свои проблемы, но во многих регионах комплексная жилая застройка показывает свою эффективность. И нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она там заработала", - сказал Путин.

Он предложил подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Президент также поручил разработать "комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном, прежде всего".